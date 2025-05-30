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«Реал» объявил об уходе Вальехо. Защитник принадлежал клубу с 2015-го и взял в нем 13 трофеев

Хесус Вальехо покидает «Реал».

Мадридский клуб объявил об уходе защитника, принадлежавшего ему с 2015 года.

В составе «Реала» испанец сыграл в пяти сезонах, остальное время провел в аренде. В «Реале» он завоевал 13 трофеев.

В этом сезоне Вальехо провел 4 матча в Ла Лиге и сделал один голевой пас. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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