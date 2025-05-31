Вальехо попрощался с «Реалом»: «Я и моя семья жили, работали и наслаждались этим этапом до самого последнего дня. Я получил очень ценный опыт на поле и за его пределами»

Хесус Вальехо попрощался с «Реалом».

Защитник покинул мадридский клуб спустя 10 лет после перехода.

«Огромное спасибо всем людям, которые являются частью «Реала» за эти сезоны, в течение которых мы пережили самые разные моменты. И я, и моя семья уходим с чувством, что мы жили, работали и наслаждались этим этапом до самого последнего дня. Без сомнения, я получил очень ценный опыт как на поле, так и за его пределами.

Я очень горжусь тем, что каждый день работал, чтобы помочь команде и своим партнерам по команде настолько, насколько это было возможно, играя свою роль в каждый момент времени.

Я также чрезвычайно благодарен всем болельщикам «Реала», которые поддерживали меня в каждом матче, на каждом тренировочном сборе и после каждой тренировки. Да здравствует «Мадрид »!» – написал Вальехо.

«Реал» объявил об уходе Вальехо. Защитник принадлежал клубу с 2015-го и взял в нем 13 трофеев