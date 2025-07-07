Букмекеры дают 5% на то, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Букмекеры оценили шансы Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26.
На победу нападающего «Зенита» дают коэффициент 20.00, что соответствует вероятности в 5%. В прошлом сезоне Соболев забил 4 мяча в 23 матчах чемпионата России.
Главным претендентом на победу в бомбардирской гонке котируется Джон Кордоба из «Краснодара» с коэффициентом 5.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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