Орлов о Сергееве в «Динамо»: «Сейчас все российские футболисты пойдут к Карпину. Так работал Романцев в 90-е, все шли к нему в «Спартак»

Геннадий Орлов объяснил выбор Ивана Сергеева в пользу «Динамо».

Сообщалось , что председатель правления «Зенита» Александр Медведев убеждал форварда «Крыльев Советов» перейти в «Спартак».

– Вы верите, что «Зенит» мог подбивать Ивана Сергеева на переход в «Спартак»?

– Может быть, это агента работа? Какая разница «Зениту», куда идет Сергеев? Но даже если у «Зенита » была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение?

Я не знаю подробностей – это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент – об этом надо думать в первую очередь. Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нем пронюхал. Но все это из серии ОБС – одна баба сказала. Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут.

А сам Сергеев что, молодой мальчик? У Сергеева один мотив – он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину . Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в «Спартак ». Тогда «Спартак» был сильнейшей командой.

После был момент, когда в «Зенит» все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришел? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. «Динамо » мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо! – сказал футбольный комментатор.