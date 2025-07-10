«Реал» владел мячом 32% времени матча с «ПСЖ» – худший результат с апреля 2021 года. Мадридцы проиграли 13 из 16 верховых дуэлей
«Реал» больше четырех лет не владел мячом так мало, как в игре с «ПСЖ».
Команда Хаби Алонсо вчера была разгромлена в полуфинале клубного ЧМ со счетом 0:4.
Мадридцы контролировали мяч лишь 32,2% времени – это их худший результат с апреля 2021 года, когда в игре с «Барселоной» владение составило 31,2%.
Также «Реал» проиграл 13 из 16 верховых дуэлей и реже отбирал мяч – 4 раза против 11 у «ПСЖ».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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