«Реал» владел мячом 32% времени матча с «ПСЖ» – худший результат с апреля 2021 года. Мадридцы проиграли 13 из 16 верховых дуэлей

«Реал» больше четырех лет не владел мячом так мало, как в игре с «ПСЖ».

Команда Хаби Алонсо вчера была разгромлена в полуфинале клубного ЧМ со счетом 0:4.

Мадридцы контролировали мяч лишь 32,2% времени – это их худший результат с апреля 2021 года, когда в игре с «Барселоной» владение составило 31,2%.

Также «Реал » проиграл 13 из 16 верховых дуэлей и реже отбирал мяч – 4 раза против 11 у «ПСЖ ».