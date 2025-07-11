Зайнутдинов не рассматривает предложения от «Спартака», сообщил агент хавбека «Бешикташа»
Бахтиер Зайнутдинов не заинтересован в переходе в «Спартак».
Ранее сообщалось, что красно-белые предлагали «Бешикташу» 3 млн евро, а спортивный директор Франсис Кахигао продолжает переговоры по трансферу полузащитника.
Однако игрок не рассматривает предложения от «Спартака». Об этом агент игрока Евгений Новиков сообщил Ивану Карпову.
Подчеркивается, что все новости о скором переходе Зайнутдинова в московский клуб не соответствуют действительности.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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