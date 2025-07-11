Зайнутдинов не рассматривает предложения от «Спартака», сообщил агент хавбека «Бешикташа»

Бахтиер Зайнутдинов не заинтересован в переходе в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые предлагали «Бешикташу » 3 млн евро, а спортивный директор Франсис Кахигао продолжает переговоры по трансферу полузащитника.

Однако игрок не рассматривает предложения от «Спартака ». Об этом агент игрока Евгений Новиков сообщил Ивану Карпову.

Подчеркивается, что все новости о скором переходе Зайнутдинова в московский клуб не соответствуют действительности.