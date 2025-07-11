«Спартак» предложил Коко 3-летний контракт. «Торино» подтвердил переговоры с красно-белыми

«Спартак» предложил защитнику «Торино» Саулю Коко 3-летний контракт.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в процессе переговоров в соглашение с 26-летним игроком может быть включена опция продления при достижении определенных пунктов.

Спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти подтвердил факт переговоров с красно-белыми: «Спартак» сделал нам предложение по Коко. Ведем переговоры».

«Спартак» предложил за Коко 10 млн евро. «Торино» хочет больше, но настроен на заключение сделки (Иван Карпов)