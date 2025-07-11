«Спартак» предложил Коко 3-летний контракт. «Торино» подтвердил переговоры с красно-белыми
«Спартак» предложил защитнику «Торино» Саулю Коко 3-летний контракт.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в процессе переговоров в соглашение с 26-летним игроком может быть включена опция продления при достижении определенных пунктов.
Спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти подтвердил факт переговоров с красно-белыми: «Спартак» сделал нам предложение по Коко. Ведем переговоры».
«Спартак» предложил за Коко 10 млн евро. «Торино» хочет больше, но настроен на заключение сделки (Иван Карпов)
Кто должен заменить «Торпедо»?12565 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости