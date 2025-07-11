«Динамо» было готово предложить за Зайнутдинова 2 млн евро. «Бешикташ» хочет минимум 4 млн («РБ Спорт»)
«Динамо» рассматривало трансфер Бахтиера Зайнутдинова.
По информации «РБ Спорт», бело-голубые были готовы предложить «Бешикташу» 2 млн евро за левого защитника.
Однако сумма не устроила турецкий клуб. Утверждается, что «Бешикташ» готов рассматривать предложения по Зайнутдинову, начиная с 4 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к казахскому футболисту.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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