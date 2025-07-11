«Динамо» было готово предложить за Зайнутдинова 2 млн евро. «Бешикташ» хочет минимум 4 млн («РБ Спорт»)

«Динамо» рассматривало трансфер Бахтиера Зайнутдинова.

По информации «РБ Спорт», бело-голубые были готовы предложить «Бешикташу » 2 млн евро за левого защитника.

Однако сумма не устроила турецкий клуб. Утверждается, что «Бешикташ» готов рассматривать предложения по Зайнутдинову , начиная с 4 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к казахскому футболисту.