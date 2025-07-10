Кахигао из «Спартака» ведет в Стамбуле переговоры по Жедсону и Зайнутдинову с «Бешикташем». Если Фернандеша не купят, то возьмут Влапа из «Твенте» на 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)
Спортивный директор «Спартака» отправился в Стамбул за двумя игроками.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что Франсис Кахигао ведет с «Бешикташем» переговоры о трансферах Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова.
Если приобрести 26-летнего португальца не удастся, то будет куплен Михел Влап («Твенте»). Зарплата нидерландца составит 1,4 млн евро в год.
Кто должен заменить «Торпедо»?9780 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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