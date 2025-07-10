  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао из «Спартака» ведет в Стамбуле переговоры по Жедсону и Зайнутдинову с «Бешикташем». Если Фернандеша не купят, то возьмут Влапа из «Твенте» на 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)
27

Кахигао из «Спартака» ведет в Стамбуле переговоры по Жедсону и Зайнутдинову с «Бешикташем». Если Фернандеша не купят, то возьмут Влапа из «Твенте» на 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Спортивный директор «Спартака» отправился в Стамбул за двумя игроками.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что Франсис Кахигао ведет с «Бешикташем» переговоры о трансферах Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова.

Если приобрести 26-летнего португальца не удастся, то будет куплен Михел ВлапТвенте»). Зарплата нидерландца составит 1,4 млн евро в год.

Кто должен заменить «Торпедо»?9780 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoСпартак
logoБахтиер Зайнутдинов
logoФрансис Кахигао
Иван Карпов
возможные трансферы
logoТвенте
logoЖедсон Фернандеш
logoМихел Влап
logoБешикташ
logoвысшая лига Турция
logoвысшая лига Нидерланды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» сделал предложение «Торино» по Коко. Его отклонили – итальянцы хотят 14-15 млн евро и бонусы за защитника (Metaratings)
45вчера, 14:21
«Бешикташ» о переговорах со «Спартаком» по Жедсону: «Абсолютная ложь. Призываем наших болельщиков игнорировать подобные сообщения»
4вчера, 14:01
«Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и согласовал с хавбеком контракт до 2028 года («Чемпионат»)
1149 июля, 22:09
Главные новости
Энрике про «Золотой мяч»: «Надо забивать и отдавать передачи, но также и приносить команде трофеи. Дембеле все это сделал, он далеко впереди всех остальных»
23вчера, 22:06
Блогер Голдбридж: «Худший «МЮ» в истории АПЛ подписал лишь одного игрока. Защитники корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, довольны, надеюсь»
20вчера, 21:58
«Арсенал» и «Челси» согласовали переход Мадуэке за 50+ млн фунтов. Вингер подпишет контракт на 5 лет
71вчера, 21:35
Шченсны о «Золотом мяче»: «Если выбирать лучшего игрока Европы или мира – это Педри»
25вчера, 21:25
«Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен
26вчера, 21:10
Минспорт: «Посещаемость РПЛ-2023/24 на 18,4% больше, чем годом ранее, а количество правонарушений на стадионах в 2024 году сократилось почти на 15%»
14вчера, 20:59
Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»
43вчера, 20:55
«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов купил Кудуса у «Вест Хэма»
12вчера, 20:38Фото
«Милану» интересны Джексон из «Челси» и лучший бомбардир лиги Бельгии Арокодаре, но главная цель – Бонифасе (Sportitalia)
9вчера, 20:25
«Спартак» предложил за Коко 10 млн евро. «Торино» хочет больше, но настроен на заключение сделки (Иван Карпов)
56вчера, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. «Торпедо» Кутаиси обыграло «Ордабасы», «Неман» одолел «Урарту», «Динамо» Брест победило «Сутьеска Никшич», «Флора» против «Валюра»
2вчера, 20:24Live
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Сабах» уступил «Целе», «Шахтер» забил 6 голов «Ильвесу», «Актобе» проиграл «Легии»
5вчера, 21:05
«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Истанбулу»
5вчера, 20:33Фото
«Сандерленд» за 21 млн фунтов и бонусы купил вингера Аденгра у «Брайтона»
вчера, 19:50Фото
Белоус о новом лимите на легионеров: «Благими намерениями вымощена дорога в ад. Нужно щадяще подходить к клубам и акционерам, которые вкладывают в футбол свои деньги»
9вчера, 19:00
Йерай Альварес отстранен от футбола за допинг. Защитник «Атлетика» сообщил, что принял препарат от выпадения волос с запрещенным веществом, а положительный тест сдал после игры с «МЮ»
4вчера, 18:38
Канчельскис о Сперцяне: «Почему за столько сезонов агенты его никуда не продали? Было бы предложение – он бы уже в другой лиге играл. Хватит обманывать самих себя. Сказки каждый день читаем»
21вчера, 17:58
Хуммельс о травме Мусиалы после столкновения с Доннаруммой: «Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. Виноваты оба игрока. Стыки бывают и погрязнее»
2вчера, 16:58
«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)
5вчера, 15:55
Стример Мэддисон о «Динамо»: «Карпин – прекрасный вообще. Великолепно»
2вчера, 14:50Игры