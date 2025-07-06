«Спартак» предложил 3 млн евро за Зайнутдинова. «Бешикташ» просит 5 млн (Fotomaç)

«Спартак» предложил 3 млн евро за Бахтиера Зайнутдинова.

Ранее сообщалось , что спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает полузащитника как один из вариантов усиления команды.

По данным Fotomaç, красно-белые сделали «Бешикташу » предложение в размере 3 млн евро за 27-летнего игрока. Зайнутдинов хорошо знает Мир РПЛ , поскольку ранее играл в России за «Ростов» и ЦСКА.

Однако руководство турецкого клуба потребовало 5 млн евро. Переговоры активно продолжаются.