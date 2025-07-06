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«Спартак» предложил 3 млн евро за Зайнутдинова. «Бешикташ» просит 5 млн (Fotomaç)

«Спартак» предложил 3 млн евро за Бахтиера Зайнутдинова.

Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает полузащитника как один из вариантов усиления команды.

По данным Fotomaç, красно-белые сделали «Бешикташу» предложение в размере 3 млн евро за 27-летнего игрока. Зайнутдинов хорошо знает Мир РПЛ, поскольку ранее играл в России за «Ростов» и ЦСКА.

Однако руководство турецкого клуба потребовало 5 млн евро. Переговоры активно продолжаются.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fotomaç
возможные трансферы
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoБахтиер Зайнутдинов
logoвысшая лига Турция
logoБешикташ
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