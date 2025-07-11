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«Барса» рассчитывает достичь правила 1:1 к августу. Клубу необходимо зафиксировать доход от VIP-мест и, возможно, продать одного из игроков

«Барса» рассчитывает выйти к правилу 1:1 к августу.

Как передает As, чтобы достичь цели, клубу, среди прочего, необходимо официально зафиксировать доход в 100 миллионов евро от продажи 475 VIP-мест. Для этого потребуется одобрение аудитора. На данный момент оплачено лишь 58 миллионов, еще 42 остаются под вопросом. 

Кроме того, клуб должен провести ряд спортивных операций – наиболее срочные касаются нового контракта с Френки де Йонгом, ухода Марка-Андре тер Стегена и, возможно, продажи одного из центральных защитников.

В «Барсе» также раскрыли детали рефинансирования кредита на проект Espai Barça, включающего в себя ремонтные работы на «Камп Ноу», возведение новых инфраструктурных объектов и модернизацию прилегающей к стадиону территории. Теперь выплаты будут разделены следующим образом: 208 миллионов евро за ближайшие пять лет, 500,2 миллиона в период с шестого по девятый год и 786,8 миллиона – начиная с 2035 года.

Изменение касается, в частности, переноса 424 миллионов на более поздний этап выплаты долга. Клуб по-прежнему рассчитывает, что ежегодный доход от Espai Barça составит 247 миллионов евро, распределенных следующим образом: 22% – от продажи билетов и ресторанной зоны, 15% – от аренды под мероприятия, 24% – от VIP-лож, 15% – от музея клуба и 24% – от спонсорских контрактов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
бизнес и маркетинг
logoЛа Лига
logoМарк-Андре тер Стеген
logoФренки де Йонг
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