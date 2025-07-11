Войчех Шченсны: «Я психопат в спортивном смысле. Тайгер Вудс, Джордан имели схожие черты. Федерер на вид обаятельный, но это холодный ублюдок, по которому невозможно прочитать эмоции»
Войчех Шченсны назвал себя спортивным психопатом.
«Что я чувствую, когда ухожу на перерыв в матче? Ничего. Я немного психопат. Это работает так: в жизни тебя ранят первые ошибки, вторые, третьи – тоже, но после десятка-другого ты становишься невосприимчив к стрессу, который они могут вызывать.
Я понял, что я психопат, когда научился полностью отключать эмоции во время матча. Думаю, это произошло пару лет назад. Но психопат в спортивном смысле. В обычной жизни я не такой. Многие спортсмены, которых я очень уважаю, имели в себе черты психопата: Тайгер Вудс, Майкл Джордан…
Роджер Федерер на вид вроде обаятельный, но давайте честно: это холодный ублюдок, по которому невозможно прочитать эмоции. Их психологический профиль очень похож», – сказал вратарь «Барселоны» в интервью Foot Truck.
Кто выиграет Суперкубок России?3564 голоса
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kanal Sportowy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости