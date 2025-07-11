«Флорентино, спасибо за все!» Фанаты «Реала» выразили благодарность Пересу, когда команда покидала Нью-Йорк после поражения от «ПСЖ» на КЧМ
Фанаты «Реала» поблагодарили Флорентино Переса.
В четверг мадридский клуб покинул свою базу в Нью-Йорке после поражения от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.
При выходе из отеля президент «Реала» Флорентино Перес не стал останавливаться перед журналистами и болельщиками, собравшимися у дверей, чтобы проводить команду.
Тем не менее, как передает Marca, Перес получил немало благодарности – со стороны болельщиков звучали слова: «Флорентино, спасибо за все!»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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