«Флорентино, спасибо за все!» Фанаты «Реала» выразили благодарность Пересу, когда команда покидала Нью-Йорк после поражения от «ПСЖ» на КЧМ

Фанаты «Реала» поблагодарили Флорентино Переса.

В четверг мадридский клуб покинул свою базу в Нью-Йорке после поражения от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

При выходе из отеля президент «Реала » Флорентино Перес не стал останавливаться перед журналистами и болельщиками, собравшимися у дверей, чтобы проводить команду.

Тем не менее, как передает Marca, Перес получил немало благодарности – со стороны болельщиков звучали слова: «Флорентино, спасибо за все!»