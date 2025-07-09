Шченсны о Педри: «Произвел на меня сильнейшее впечатление в жизни, никогда не видел такого сезона. Отдаешь ему мяч – как в сейф кладешь»

Войчех Шченсны впечатлен Педри.

«То, что делал Педри в этом сезоне... Я лично никогда не видел такого сезона в исполнении одного игрока.

Наблюдать за ним вживую и видеть, как он контролирует игру как в атаке, так и в обороне, – это было невероятно. Это футболист, который произвел на меня наибольшее впечатление за всю мою жизнь.

Есть игроки, которые не теряют мяч, но играют относительно безопасно. А этот парень берет на себя соперников, идет в дриблинг, играет через центр, делает проникающие передачи и в каждом матче теряет мяч максимум один или два раза. Все обводки успешны.

Он предсказуем, но в том смысле, что отдаешь ему мяч и знаешь, что словно положил его в сейф», – сказал вратарь «Барселоны» в эфире Foot Truck.