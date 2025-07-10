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«Реал» остался без трофеев в 2025 году. Мадридцы везде котировались фаворитами – в Ла Лиге, Суперкубке и Кубке Испании, ЛЧ и КЧМ

«Реал» не выиграл ни одного трофея в 2025 году.

Мадридцы не смогли выиграть Ла Лигу, Кубок, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Во всех турнирах «Реал» котировался главным фаворитом у букмекеров по ходу сезону.

Команда Хаби Алонсо разгромно проиграла «ПСЖ» (0:4) в полуфинал КЧМ.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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