Мусаев о дефиците желающих стать тренером академии «Краснодара»: «Мне это непонятно. Да, курьером, будучи студентом, можно заработать больше, зато здесь огромные перспективы»

Мурад Мусаев высказался о дефиците желающих стать тренером академии «Краснодара».

— Недавно приезжал в базовую школу. Она до десяти лет включительно, а с 11 уже начинается интернат академии «Краснодара». Базовая школа у нас по всему Краснодарскому краю, есть еще филиалы в Пятигорске и Ставрополе.

Спросил директора, как сейчас с тренерами, узнал, как проходят конкурсы. Он, к моему удивлению, ответил, что сейчас очень мало желающих, потому что работа тяжелая, и, условно, курьером, будучи студентом, можно заработать больше, чем детским тренером.

Мне это непонятно. Да, может, у тебя зарплата какое-то время будет меньше, зато огромные перспективы, да и в целом считаю профессию детского тренера очень почетной. Ты можешь развиваться, ездить по всей стране. Я бывал на многих соревнованиях, в том числе в Европе. Это очень интересная жизнь, где ты каждый день видишь, как растут дети, и растешь вместе с ними.

— Ваш пример наглядно показывает, куда можно оттуда подняться.

— И не только мой. Весь наш чемпионский штаб в «Краснодаре» — на сто процентов люди из академии. Кто-то начинал там раньше меня, кто-то позже, но все — наши, краевые, с юга России. Думаю, это уникальный случай, вряд ли где-то еще есть такой штаб, который целиком вышел из клубной академии и зашел в первую команду, – сказал тренер «Краснодара ».