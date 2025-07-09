Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)

В РПЛ ужесточат лимит на легионеров с сезона-2026/27.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, Министерство спорта намерено сразу ввести лимит, ограничивавший число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч – десятью футболистами. РФС , в свою очередь, предлагает поэтапное изменение от 10/7 до 10/5.

«Идея ведомства Дегтярева заключается в том, чтобы найти баланс между сохранением конкуренции среди отечественных и иностранных футболистов, но обеспечить достаточное игровое время для молодых россиян, ведь они не всегда имеют такую возможность при схеме 13/8. По мнению Минспорта, сейчас в России не так много звездных легионеров, поэтому на зрелищности и уровне игры новые правила не скажутся.

Дегтярев (министр спорта РФ – Спортс’‘) хочет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский спорт. Поэтому предлагает одним махом перейти на схему 10/5. РФС выступает за более мягкий сценарий постепенного перехода сначала к 10/7 в сезоне-2026/27, затем 10/6 в сезоне-2027/28 и 10/5 в сезоне-2028/29.

Стороны ведут дискуссию по этому вопросу. Ясно одно, следующий сезон РПЛ начнет с новым лимитом», – пишет Карпов.