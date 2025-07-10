«Милан» продал Эрнандеса «Аль-Хилалю» за 25 млн евро
Тео Эрнандес покинул «Милан».
О приобретении защитника объявил «Аль-Хилаль». Контракт с футболистом сборной Франции рассчитан до лета 2028 года.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» получит 25 млн евро.
Эрнандес провел в составе «россонери» 195 матчей в Серии А, сделал 26 результативных передач и забил 31 гол.
Изображение: alhilal.com
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Нужно провести отдельный турнир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аль-Хилаля»
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