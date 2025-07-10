«Милан» продал Эрнандеса «Аль-Хилалю» за 25 млн евро

Тео Эрнандес покинул «Милан».

О приобретении защитника объявил «Аль-Хилаль ». Контракт с футболистом сборной Франции рассчитан до лета 2028 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , «Милан » получит 25 млн евро.

Эрнандес провел в составе «россонери» 195 матчей в Серии А, сделал 26 результативных передач и забил 31 гол.

Изображение: alhilal.com