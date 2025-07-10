«Барселоне» нравится Лукман. «Аталанта» готова продать вингера дешевле 50 млн евро, но из-за общего с тер Стегеном агентства купить нигерийца «блаугране» будет сложно (Diario Sport)

«Барселона» хотела бы купить Адемолу Лукмана, но вряд ли сможет.

Diario Sport утверждает, что каталонцы активно ищут футболиста на фланг и внимательно следят за вингером «Аталанты». Игрок сборной Нигерии нравится Ханси Флику, главному тренеру «блауграны».

«Аталанта » будет согласна обсудить продажу Лукмана менее чем за 50 млн евро, но «Барселоне» будет сложно его приобрести. Причина заключается в том, что Адемолу представляет то же агентство, что и Марка-Андре тер Стегена, с которым у руководства чемпионов Испании сейчас напряженные отношения.

В то же время Лукманом активно интересуется «Тоттенхэм ».