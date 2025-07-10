«Барселоне» нравится Лукман. «Аталанта» готова продать вингера дешевле 50 млн евро, но из-за общего с тер Стегеном агентства купить нигерийца «блаугране» будет сложно (Diario Sport)
«Барселона» хотела бы купить Адемолу Лукмана, но вряд ли сможет.
Diario Sport утверждает, что каталонцы активно ищут футболиста на фланг и внимательно следят за вингером «Аталанты». Игрок сборной Нигерии нравится Ханси Флику, главному тренеру «блауграны».
«Аталанта» будет согласна обсудить продажу Лукмана менее чем за 50 млн евро, но «Барселоне» будет сложно его приобрести. Причина заключается в том, что Адемолу представляет то же агентство, что и Марка-Андре тер Стегена, с которым у руководства чемпионов Испании сейчас напряженные отношения.
В то же время Лукманом активно интересуется «Тоттенхэм».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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