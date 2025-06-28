«Арсенал» возобновил переговоры по Лукману, «Аталанта» хочет 45-50 млн евро плюс бонусы. «Ливерпулю» вингер тоже интересен (Альфредо Педулла)

«Арсенал» вновь проявляет интерес к Адемоле Лукману.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «канониры» возобновляют переговоры по вингеру, трансфер которого обсуждали с «Аталантой» еще в августе 2024 года. «Ливерпулю» футболист сборной Нигерии тоже интересен.

За одного из своих лидеров клуб Серии А хотел бы получить 45-50 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2024/25 Лукман забил 15 голов в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .