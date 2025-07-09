«Аталанта» рассматривает Лукку, Распадори и Дагима на случай ухода Ретеги и Лукмана

«Аталанта» рассматривает три варианта на случай ухода Ретеги и Лукмана.

Ранее стало известно, что форвард Матео Ретеги близок к трансферу в «Аль-Кадисию» за 65 млн евро. К вингеру Адемоле Лукману проявляли интерес «Арсенал » и «Ливерпуль ».

По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Аталанта» сделала новый запрос по Лоренцо Лукке , за которым уже следила в ​​январе. Нападающий «Удинезе » также входит в список «Наполи », но на сегодняшний день не числится в нем на первом месте.

Кроме того, «Аталанте» по-прежнему интересен Джакомо Распадори («Наполи»), а также рассматривается Адам Дагим («Зальцбург »).

Отмечается, что если Лукман тоже уйдет, «Аталанта» может рассмотреть покупку двоих игроков.