«Аталанта» рассматривает Лукку, Распадори и Дагима на случай ухода Ретеги и Лукмана
«Аталанта» рассматривает три варианта на случай ухода Ретеги и Лукмана.
Ранее стало известно, что форвард Матео Ретеги близок к трансферу в «Аль-Кадисию» за 65 млн евро. К вингеру Адемоле Лукману проявляли интерес «Арсенал» и «Ливерпуль».
По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Аталанта» сделала новый запрос по Лоренцо Лукке, за которым уже следила в январе. Нападающий «Удинезе» также входит в список «Наполи», но на сегодняшний день не числится в нем на первом месте.
Кроме того, «Аталанте» по-прежнему интересен Джакомо Распадори («Наполи»), а также рассматривается Адам Дагим («Зальцбург»).
Отмечается, что если Лукман тоже уйдет, «Аталанта» может рассмотреть покупку двоих игроков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
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