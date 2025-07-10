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  • Селюк о проверке клубов Первой лиги на детекторе лжи: «Готов перечислить 50 000 долларов тому, кто окажется чист. Борющиеся за РПЛ и те, кто на вылете, «замазаны» 100%»
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Селюк о проверке клубов Первой лиги на детекторе лжи: «Готов перечислить 50 000 долларов тому, кто окажется чист. Борющиеся за РПЛ и те, кто на вылете, «замазаны» 100%»

Дмитрий Селюк считает, что Первой лиге не присуща «чистота футбола».

– В связи с тем, что «Торпедо» убрали из РПЛ с формулировкой «за попытку подкупа судей с целью повлиять на результат матча», хочу сказать следующее. К моему большому сожалению, даже не сомневаюсь, что для ФНЛ подобная практика не исключение, а правило.

Если проверить все команды Первой лиги на детекторе лжи, то вряд ли мы найдем хоть одну, которая бы в этом не участвовала. Если произойдет такая проверка и окажется, что какой-то клуб чист, я готов перечислить ему 50 тысяч долларов в подарок.

Имею в виду четырех человек: начальник команды – спортивный директор – генеральный директор – тренер. Могу проиграть только в одном случае: если у кого-то из руководителей клубов или тренерского штаба вдруг Альцгеймер.

К сожалению, «Торпедо» не исключение из правил. В ФНЛ это, как правило, происходит. Нужно внимательно за всем этим наблюдать. Я за чистоту футбола!

– Вы уверены, что в Первой лиге нет ни одной «незамазанной» команды?

– Может быть, одна-две. Те, кто борются за Премьер-лигу, и те, кто на вылете, «замазаны» 100 процентов! Может быть, есть какой-то середнячок, он может не участвовать в подобном. Кстати, и в «золоте» то же самое. И не факт, что вся первая тройка вышла по справедливости, – сказал агент.

Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило?

Кто должен заменить «Торпедо»?9360 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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logoВторая лига А
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logoпремьер-лига Россия
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