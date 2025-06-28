Канчельскис о Fan ID: «Никаких проблем не было – ввели. Что ж вы там выдумываете всякое? У нас и так только на РПЛ ходят, Первая и Вторая лиги умерли. Болельщикам неинтересно»

Андрей Канчельскис высказался о возможном введении Fan ID в Фонбет Кубке России.

«Не знаю, что они там думают, чем они там думают. У нас все было нормально, никаких проблем не было – ввели Fan ID.

Что ж вы там выдумываете всякое? У нас и так только на Премьер-лигу ходят, а Первая лига и Вторая лига умерли. Болельщикам неинтересно.

Конечно, и посещаемость может снизиться. Надо что-то решать, надо думать, надо как-то двигаться, какие-то принимать меры. Потому что если Fan ID опять введут, это безобразие будет для болельщиков», – сказал экс-игрок сборной России.

Глава РФС Дюков о Fan ID в Кубке России: «Это сложно реализовать. Думаю, использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка, Суперкубка и РПЛ»