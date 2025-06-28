  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РФС Дюков о Fan ID в Кубке России: «Это сложно реализовать. Думаю, использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка, Суперкубка и РПЛ»
17

Глава РФС Дюков о Fan ID в Кубке России: «Это сложно реализовать. Думаю, использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка, Суперкубка и РПЛ»

Президент РФС оценил возможность введения Fan ID в Кубке России.

– Распространится ли тенденция введения Fan ID на матчи Кубка России?

– Это будет сложно реализовать. Я думаю, что использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Фонбет Кубка России, Суперкубка и матчами Российской Премьер-лиги, – сказал Александр Дюков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoРФС
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дюков
logoFONBET Кубок России
болельщики
logoКраснодар
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoЗенит
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ростов» не продаст Ваханию этим летом. Защитником интересовалось «Динамо» («РБ Спорт»)
13 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Зенит» скоро станет популярнее «Спартака» в России и обыграет их по всем статьям. Красно-белым надо что-то думать»
1115 минут назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» сыграет с «Ботафого»
3331 минуту назад
«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker)
1036 минут назад
Александр Мостовой: «Против Абаскаля ничего не имею, просто под руку попался. Кто это и почему он приходил в «Спартак»? Слава богу, он в Мексике»
1648 минут назад
Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»
71сегодня, 10:26
Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Подшучиваем: в некоторых интонациях Рома – чисто Васин сыночек. Справедливо, что премию Уткина берет его наследник»
24сегодня, 10:06
Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» – в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored
21сегодня, 09:55
«Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно
18сегодня, 09:49
«Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио
85сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
«В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково. А в футболе в стиле Диснея нужно идти в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико». Тренер «Ботафого» Пайва о тактике
211 минут назад
Губернатор Федорищев о долге «Крыльев» перед «Ростехом»: «Мы отдадим кредит. Первый транш 100 млн рублей сделали в январе. Спасибо компании и Чемезову, что поддерживали клуб»
335 минут назад
У футболистки «Барсы» Бонмати вирусный менингит. Двукратную обладательницу «Золотого мяча» госпитализировали
3сегодня, 10:32
РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
1сегодня, 10:20
LEON Вторая лига А. «Челябинск» сыграет с «Волгарем» в ответном переходном матче
сегодня, 10:01
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика сыграет с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
сегодня, 09:43
Мурад Мусаев: «Надо забыть уже чемпионство «Краснодара». Если хотим побеждать, это нужно оставить в прошлом»
5сегодня, 09:15
«Хоффенхайм» купил защитника сборной Японии Матиду у «Юниона» за 4,5 млн евро
1сегодня, 09:13Фото
Титов про РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на пользу. То же было, когда «Спартак» выиграл 6 раз подряд – мы тогда чуть ли не мертвые повылезали, да и клуб разваливался изнутри»
11сегодня, 08:58
Иммобиле перейдет в «Болонью» из «Бешикташа». 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром турецкого клуба в прошлом сезоне
8сегодня, 08:56