Глава РФС Дюков о Fan ID в Кубке России: «Это сложно реализовать. Думаю, использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка, Суперкубка и РПЛ»
Президент РФС оценил возможность введения Fan ID в Кубке России.
– Распространится ли тенденция введения Fan ID на матчи Кубка России?
– Это будет сложно реализовать. Я думаю, что использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Фонбет Кубка России, Суперкубка и матчами Российской Премьер-лиги, – сказал Александр Дюков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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