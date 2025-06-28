Глава РФС Дюков о Fan ID в Кубке России: «Это сложно реализовать. Думаю, использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка, Суперкубка и РПЛ»

Президент РФС оценил возможность введения Fan ID в Кубке России.

– Распространится ли тенденция введения Fan ID на матчи Кубка России?

– Это будет сложно реализовать. Я думаю, что использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Фонбет Кубка России, Суперкубка и матчами Российской Премьер-лиги, – сказал Александр Дюков .