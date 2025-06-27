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Алаев про Fan ID: «В 2023-м пришел на топовый матч, а на трибунах 6 000 фанатов – было так уныло. Но теперь собираются аншлаги. Хочется призвать болельщиков прекратить все бойкоты, вернуться»

Александр Алаев призвал фанатов отказаться от бойкота матчей из-за Fan ID.

«Я вспоминал 2023 год. Я пришел на один матч московский, топовый матч был. И на трибуне было 6 000 болельщиков. Было так уныло. Я сидел и думал: «Неужели, теперь будет вот так?»

Но прошло время, и теперь команды собирают аншлаги. Мне хочется сказать болельщикам «спасибо».

Мне хочется призвать болельщиков прекратить все бойкоты, вернуться на стадионы. Футбол – для вас. Болельщики, возвращайтесь на стадионы», – сказал президент РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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