Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии. Теперь требуется согласование австралийской федерации, АФК, УЕФА и ФИФА
Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии.
Встреча команд в Серии А может стать первым матчем в рамках крупных европейских лиг, который пройдет за пределами родной страны.
Сегодня Федерация футбола Италии (FIGC) дала добро на проведение матча в Перте 8 февраля, сообщает ESPN.
Однако в своем заявлении FIGC предупредила, что «сложная процедура авторизации» все еще требует официального одобрения со стороны Федерации футбола Австралии, УЕФА, Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и ФИФА.
Смена места проведения матча обусловлена тем, что в те выходные стадион «Сан-Сиро» будет закрыт. 6 февраля на нем пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.
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Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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