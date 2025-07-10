Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии. Теперь требуется согласование австралийской федерации, АФК, УЕФА и ФИФА

Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии.

Встреча команд в Серии А может стать первым матчем в рамках крупных европейских лиг, который пройдет за пределами родной страны.

Сегодня Федерация футбола Италии (FIGC) дала добро на проведение матча в Перте 8 февраля, сообщает ESPN.

Однако в своем заявлении FIGC предупредила, что «сложная процедура авторизации» все еще требует официального одобрения со стороны Федерации футбола Австралии , УЕФА , Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и ФИФА .

Смена места проведения матча обусловлена тем, что в те выходные стадион «Сан-Сиро » будет закрыт. 6 февраля на нем пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.