«Милан» и «Комо» проведут в Австралии матч Серии А в феврале. Это будет первая игра топ-лиги за пределами Европы (The Sydney Morning Herald)

«Милан» и «Комо» сыграют в Австралии.

The Sydney Morning Herald сообщает, что команды проведут матч Серии А в Перте 8 февраля. Это связано с тем, что «Сан-Сиро » будет задействован в проведении Олимпиады .

Утверждается, что это будет первая игра топ-лиги в другой стране, не говоря уже о другом континенте.

В чемпионате-2024/25 «Милан » занял восьмое место, «Комо » – десятое.