«Милан» и «Комо» проведут в Австралии матч Серии А в феврале. Это будет первая игра топ-лиги за пределами Европы (The Sydney Morning Herald)
«Милан» и «Комо» сыграют в Австралии.
The Sydney Morning Herald сообщает, что команды проведут матч Серии А в Перте 8 февраля. Это связано с тем, что «Сан-Сиро» будет задействован в проведении Олимпиады.
Утверждается, что это будет первая игра топ-лиги в другой стране, не говоря уже о другом континенте.
В чемпионате-2024/25 «Милан» занял восьмое место, «Комо» – десятое.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sydney Morning Herald
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