«МЮ» ищет нового главного скаута и готовит перестройку системы подбора игроков. Методы работы, которые Рэтклифф назвал «прошлым веком», изменятся (The Telegraph)

«Манчестер Юнайтед» начал перестройку системы подбора игроков.

Клуб обратился к консалтинговой компании Sportsology Group для поиска нового руководителя отдела подбора футболистов, который будет курировать работу скаутов, сообщает The Telegraph. Данную компанию возглавляет бывший директор «Челси» Майк Форд.

Также клуб ищет скаутов, которые будут просматривать перспективных игроков в регионах.

Отмечается, что в прошлом сезоне совладелец «МЮ » сэр Джим Рэтклифф давал интервью, в которых описал анализ данных в клубе как «прошлый век».

Новые сотрудники будут подчиняться Кристоферу Вивеллу, главе отдела подбора персонала «Юнайтед». Это может означать уход главного скаута Саймона Уэллса, который начинал работу еще при Алексе Фергюсоне .

«Юнайтед» рассматривает реструктуризацию как модернизацию своей скаутской сети, что неизбежно повлечет за собой изменения в методах работы. В частности, применительно к дорогим трансферам команды отмечается, что Расмус Хейлунд испытывает трудности в игре, травмы Мэйсона Маунта помешали ему оказывать стабильное влияние на команду, Каземиро переживает резкий спад формы, Ромелу Лукаку ушел в «Интер», а Поль Погба покинул клуб свободным агентом.