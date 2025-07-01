«МЮ» остался без партнера, платившего 24 млн фунтов в год за лого на тренировочной форме. Новая экипировка выпущена без спонсора
«Манчестер Юнайтед» остался без крупного партнера.
Блокчейн-компания Tezos в течение трех лет платила манкунианцам около 24 млн фунтов в год и была представлена в качестве титульного спонсора на тренировочной экипировке.
Как сообщает Manchester Evening News, соглашение было рассчитано до конца июня и не было продлено. На новом комплекте формы, представленном сегодня, спонсор не указан.
В ближайшее время никаких соглашений с другими компаниями не ожидается. Таким образом, «МЮ» на данный момент лишился одного из источников доходов.
Фото: manutd.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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