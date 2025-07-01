«МЮ» остался без партнера, платившего 24 млн фунтов в год за лого на тренировочной форме. Новая экипировка выпущена без спонсора

«Манчестер Юнайтед» остался без крупного партнера.

Блокчейн-компания Tezos в течение трех лет платила манкунианцам около 24 млн фунтов в год и была представлена в качестве титульного спонсора на тренировочной экипировке.

Как сообщает Manchester Evening News, соглашение было рассчитано до конца июня и не было продлено. На новом комплекте формы, представленном сегодня, спонсор не указан.

В ближайшее время никаких соглашений с другими компаниями не ожидается. Таким образом, «МЮ » на данный момент лишился одного из источников доходов.

Фото: manutd.com