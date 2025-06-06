«МЮ» планирует вложения в первую команду за счет сокращения зарплатного фонда и иной экономии
«Манчестер Юнайтед» планирует осуществить вложения в первую команду.
Ранее стало известно, что манчестерский клуб сократил фонд заработной платы на 20 млн фунтов в третьем квартале финансового года.
В частном порядке в «МЮ» заявили, что в связи с этим существуют возможности для соответствующих правилам инвестиций в первую команду. На это повлияли сокращение зарплатного фонда и другие виды экономии, сообщил журналист BBC Саймон Стоун.
По данным The Independent, чистый долг манкунианцев остается неизменным и составляет около 650 млн долларов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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