«МЮ» планирует вложения в первую команду за счет сокращения зарплатного фонда и иной экономии

«Манчестер Юнайтед» планирует осуществить вложения в первую команду.

Ранее стало известно, что манчестерский клуб сократил фонд заработной платы на 20 млн фунтов в третьем квартале финансового года.

В частном порядке в «МЮ» заявили, что в связи с этим существуют возможности для соответствующих правилам инвестиций в первую команду. На это повлияли сокращение зарплатного фонда и другие виды экономии, сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

По данным The Independent, чистый долг манкунианцев остается неизменным и составляет около 650 млн долларов.

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