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Ашраф Хакими: «Не я решил покинуть «Реал», они приняли это решение. В «ПСЖ» я счастлив – мне позволяют играть и получать удовольствие»

Ашраф Хакими заявил, что не собирался покидать «Реал» 5 лет назад.

В 2020 году защитник был продан в «Интер» за 43 млн евро после аренды в «Боруссии» Дортмунд.

«Не я решил покинуть «Мадрид». Это они приняли такое решение.

Я счастлив [в «ПСЖ»], потому что они позволяют мне делать то, что мне нравится: играть и получать удовольствие», – сказал защитник парижского клуба.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

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Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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