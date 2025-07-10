Ашраф Хакими: «Не я решил покинуть «Реал», они приняли это решение. В «ПСЖ» я счастлив – мне позволяют играть и получать удовольствие»

Ашраф Хакими заявил, что не собирался покидать «Реал» 5 лет назад.

В 2020 году защитник был продан в «Интер» за 43 млн евро после аренды в «Боруссии» Дортмунд.

«Не я решил покинуть «Мадрид ». Это они приняли такое решение.

Я счастлив [в «ПСЖ »], потому что они позволяют мне делать то, что мне нравится: играть и получать удовольствие», – сказал защитник парижского клуба.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.