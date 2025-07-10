Ашраф Хакими: «Не я решил покинуть «Реал», они приняли это решение. В «ПСЖ» я счастлив – мне позволяют играть и получать удовольствие»
Ашраф Хакими заявил, что не собирался покидать «Реал» 5 лет назад.
В 2020 году защитник был продан в «Интер» за 43 млн евро после аренды в «Боруссии» Дортмунд.
«Не я решил покинуть «Мадрид». Это они приняли такое решение.
Я счастлив [в «ПСЖ»], потому что они позволяют мне делать то, что мне нравится: играть и получать удовольствие», – сказал защитник парижского клуба.
Накануне «ПСЖ» разгромил «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Кто должен заменить «Торпедо»?5649 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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