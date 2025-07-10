77 542 человека посетили игру «Реала» и «ПСЖ». Больше на КЧМ было только на матче парижан с «Атлетико» – 80 619

Игры «ПСЖ» с мадридскими клубами стали самыми посещаемыми на клубном ЧМ.

На матче команды Луиса Энрике против «Реала » в полуфинале клубного ЧМ было зафиксировано 77 542 зрителя.

Лишь одна игра привлекла больше фанатов – матч первого тура группового этапа между «ПСЖ » и «Атлетико » (80 619).