77 542 человека посетили игру «Реала» и «ПСЖ». Больше на КЧМ было только на матче парижан с «Атлетико» – 80 619
Игры «ПСЖ» с мадридскими клубами стали самыми посещаемыми на клубном ЧМ.
На матче команды Луиса Энрике против «Реала» в полуфинале клубного ЧМ было зафиксировано 77 542 зрителя.
Лишь одна игра привлекла больше фанатов – матч первого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Атлетико» (80 619).
Опубликовал: Александр Суряев
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