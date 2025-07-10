«Валенсия» показала гостевую форму на сезон-2025/26 в цвете «красный Торино»

«Валенсия» представила выездную форму на сезон-2025/26.

Комплект от бренда Puma выполнен в цвете «Торино», эмблема клуба и названия спонсоров – в оранжевом цвете.

«Красный «Торино» – второй по популярности цвет клуба за более чем столетнюю историю, который уступает лишь белому. С конца 1920-х и до 70-х годов он придавал форме «Валенсии» особый колорит. В этом сезоне цвет, который является частью фирменного стиля игроков, команды и болельщиков, возвращается в качестве напоминания о славном прошлом и захватывающем будущем.

Детали выполнены в средиземноморском оранжевом цвете. Оттенок, недавно добавленный в цветовую палитру «Валенсии», знаменует начало новой эры и с гордостью отражает самый символичный цвет города», – говорится в сообщении «Валенсии».

Фото: valenciacf.com