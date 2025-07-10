«Валенсия» показала гостевую форму на сезон-2025/26 в цвете «красный Торино»
«Валенсия» представила выездную форму на сезон-2025/26.
Комплект от бренда Puma выполнен в цвете «Торино», эмблема клуба и названия спонсоров – в оранжевом цвете.
«Красный «Торино» – второй по популярности цвет клуба за более чем столетнюю историю, который уступает лишь белому. С конца 1920-х и до 70-х годов он придавал форме «Валенсии» особый колорит. В этом сезоне цвет, который является частью фирменного стиля игроков, команды и болельщиков, возвращается в качестве напоминания о славном прошлом и захватывающем будущем.
Детали выполнены в средиземноморском оранжевом цвете. Оттенок, недавно добавленный в цветовую палитру «Валенсии», знаменует начало новой эры и с гордостью отражает самый символичный цвет города», – говорится в сообщении «Валенсии».
Фото: valenciacf.com
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Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Валенсии»
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