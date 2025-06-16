«Реал» показал выездную форму на сезон-2025/26 – темно-синюю с серебристыми деталями. Она вдохновлена «волшебными вечерами» на «Бернабеу»
«Реал» представил выездную форму на предстоящий сезон.
«Реал» и adidas представляют гостевую форму на сезон 2025-26, вдохновленную волшебными вечерами на «Бернабеу». Комплект темно-синего цвета, напоминающего небо на вечерних матчах, с серебряными деталями, вдохновленными внешним видом стадиона, украшен зеленой отделкой, которая символизирует цвет газона», – говорится в сообщении клуба.
Впервые «Реал» сыграет в новой форме в матче против «Ред Булл Зальцбург» на групповом этапе клубного чемпионата мира.
Фото: realmadrid.com, x.com/realmadrid
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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