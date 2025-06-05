Ротен о пресс-конференции Франции без Мбаппе: «Он знал, что его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в ЛЧ и про «Золотой мяч». Он бы не смог скрыть разочарования»

Жером Ротен оценил неучастие Килиана Мбаппе в пресс-конференции сборной Франции.

Сегодня «трехцветные» сыграют с Испанией в 1/2 финала Лиги наций.

«Иногда мне все равно, когда он не приходит на пресс-конференцию, ведь он и так много говорит. Но [на этот раз] он не пришел, потому что знал: его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. И он бы не смог скрыть разочарования.

Он не любит принимать ответственность, хотя мог бы выйти и сказать: «Я провел в «ПСЖ » чудесные годы, но осталось горькое послевкусие. Я несу за это ответственность так же, как и клуб, и сейчас я немного огорчен, видя, как они выиграли Лигу чемпионов». То есть он мог бы все объяснить.

Кроме того, его бы спрашивали про «Золотой мяч ». Он должен сильно радоваться тому, что Усман [Дембеле] показывает такую игру. Но он сам по-прежнему мечтает о «Золотом мяче», – сказал экс-хавбек сборной Франции.