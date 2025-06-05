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Ротен о пресс-конференции Франции без Мбаппе: «Он знал, что его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в ЛЧ и про «Золотой мяч». Он бы не смог скрыть разочарования»

Жером Ротен оценил неучастие Килиана Мбаппе в пресс-конференции сборной Франции.

Сегодня «трехцветные» сыграют с Испанией в 1/2 финала Лиги наций.

«Иногда мне все равно, когда он не приходит на пресс-конференцию, ведь он и так много говорит. Но [на этот раз] он не пришел, потому что знал: его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. И он бы не смог скрыть разочарования. 

Он не любит принимать ответственность, хотя мог бы выйти и сказать: «Я провел в «ПСЖ» чудесные годы, но осталось горькое послевкусие. Я несу за это ответственность так же, как и клуб, и сейчас я немного огорчен, видя, как они выиграли Лигу чемпионов». То есть он мог бы все объяснить.

Кроме того, его бы спрашивали про «Золотой мяч». Он должен сильно радоваться тому, что Усман [Дембеле] показывает такую игру. Но он сам по-прежнему мечтает о «Золотом мяче», – сказал экс-хавбек сборной Франции.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoПСЖ
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