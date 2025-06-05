Ротен о пресс-конференции Франции без Мбаппе: «Он знал, что его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в ЛЧ и про «Золотой мяч». Он бы не смог скрыть разочарования»
Сегодня «трехцветные» сыграют с Испанией в 1/2 финала Лиги наций.
«Иногда мне все равно, когда он не приходит на пресс-конференцию, ведь он и так много говорит. Но [на этот раз] он не пришел, потому что знал: его будут спрашивать о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. И он бы не смог скрыть разочарования.
Он не любит принимать ответственность, хотя мог бы выйти и сказать: «Я провел в «ПСЖ» чудесные годы, но осталось горькое послевкусие. Я несу за это ответственность так же, как и клуб, и сейчас я немного огорчен, видя, как они выиграли Лигу чемпионов». То есть он мог бы все объяснить.
Кроме того, его бы спрашивали про «Золотой мяч». Он должен сильно радоваться тому, что Усман [Дембеле] показывает такую игру. Но он сам по-прежнему мечтает о «Золотом мяче», – сказал экс-хавбек сборной Франции.