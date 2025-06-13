«Дембеле заслуживает «Золотой мяч», он провел исключительный сезон. Усман и Мбаппе должны быть как минимум на пьедестале». Глава FFF Диалло о призе

Филипп Диалло назвал Усмана Дембеле фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «ПСЖ » забил 33 гола и сделал 15 передач в 49 матчах во всех турнирах. Также вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов.

«Возможно, он фаворит. Усман Дембеле провел исключительный сезон.

Я рад, что у нас есть два игрока, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе , которые должны быть как минимум на пьедестале.

Дембеле заслуживает выиграть этот трофей», – сказал глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.