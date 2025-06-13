«Дембеле заслуживает «Золотой мяч», он провел исключительный сезон. Усман и Мбаппе должны быть как минимум на пьедестале». Глава FFF Диалло о призе
Филипп Диалло назвал Усмана Дембеле фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
В этом сезоне вингер «ПСЖ» забил 33 гола и сделал 15 передач в 49 матчах во всех турнирах. Также вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов.
«Возможно, он фаворит. Усман Дембеле провел исключительный сезон.
Я рад, что у нас есть два игрока, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, которые должны быть как минимум на пьедестале.
Дембеле заслуживает выиграть этот трофей», – сказал глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Figaro
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