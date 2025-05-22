«Крылья» предложили дочерней компании «Ростеха» мировое соглашение по долгу в 933 млн рублей: «Клубу надо играть. Иначе он не получит финансирования»

«Крылья Советов» предложили дочке «Ростеха» урегулировать спор мирным путем.

Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей – отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году.

В январе председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев заявил, что клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-капитал» в размере 100 млн рублей. Впоследствии исковые требования к клубу были увеличены до 933 млн рублей.

«Матч ТВ » сообщает, что на сегодняшнем заседании в арбитражном суде «Крылья Советов» предложили компании «РТ‑Капитал» новое мировое соглашение. Судья удовлетворила ходатайство самарского клуба.

«Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения.

Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования», – заявили представители «Крыльев Советов» в ходе разбирательства.

Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с «ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет». Позиция «РТ‑Капитал» заключается в том, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.

Следующее заседание по делу пройдет 10 июля.

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