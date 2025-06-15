Джака готов перейти в «Милан», контракт по схеме «3+1». Клуб начал переговоры с «Байером» (Николо Скира)
Гранит Джака стал ближе к переходу в «Милан» из «Байера».
«Россонери» предлагают 32-летнему полузащитнику сборной Швейцарии контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон. Гранит открыт к переходу, сообщает Николо Скира.
«Милан» уже начал переговоры с «Байером» о трансфере футболиста.
В сезоне-2024/25 Джака провел 33 матча в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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