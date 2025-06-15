«Милан» намерен продвинуться в переговорах по Джаке. Контакты с «Байером» ожидаются на следующей неделе (Маттео Моретто)

«Милан» планирует продвинуться в переговорах по Граниту Джаке.

Об интересе миланцев к полузащитнику «Байера » сообщалось в начале июня.

По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» находятся в постоянном диалоге с агентом швейцарца. Сам игрок максимально открыто отнесся к возможному переходу.

Новые контакты ожидаются на следующей неделе, в том числе с «Байером», для конкретного согласования трансфера.

Действующий контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Джака провел 50 матчей за «Байер», забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.