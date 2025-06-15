«Милан» намерен продвинуться в переговорах по Джаке. Контакты с «Байером» ожидаются на следующей неделе (Маттео Моретто)
«Милан» планирует продвинуться в переговорах по Граниту Джаке.
Об интересе миланцев к полузащитнику «Байера» сообщалось в начале июня.
По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» находятся в постоянном диалоге с агентом швейцарца. Сам игрок максимально открыто отнесся к возможному переходу.
Новые контакты ожидаются на следующей неделе, в том числе с «Байером», для конкретного согласования трансфера.
Действующий контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2028 года.
В минувшем сезоне Джака провел 50 матчей за «Байер», забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
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