Ашурматов о переходе из «Рубина» в иранский «Эстегляль»: «Говорят, сейчас там все нормально. Буду рисковать. На все воля Божья»

Рустам Ашурматов не боится играть в Иране на фоне конфликта с Израилем.

Накануне «Рубин » объявил о переходе 29-летнего защитника сборной Узбекистана в «Эстегляль ».

— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?

— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играет трое узбеков — Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас все нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться обратно.

Буду рисковать. На все воля Божья. Посмотрим, как будет, — сказал Ашурматов .