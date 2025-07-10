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Ашурматов о переходе из «Рубина» в иранский «Эстегляль»: «Говорят, сейчас там все нормально. Буду рисковать. На все воля Божья»

Рустам Ашурматов не боится играть в Иране на фоне конфликта с Израилем.

Накануне «Рубин» объявил о переходе 29-летнего защитника сборной Узбекистана в «Эстегляль».

— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?

— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играет трое узбеков — Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас все нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться обратно. 

Буду рисковать. На все воля Божья. Посмотрим, как будет, — сказал Ашурматов.

Кто должен заменить «Торпедо»?2877 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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