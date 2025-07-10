Ашурматов о переходе из «Рубина» в иранский «Эстегляль»: «Говорят, сейчас там все нормально. Буду рисковать. На все воля Божья»
Рустам Ашурматов не боится играть в Иране на фоне конфликта с Израилем.
Накануне «Рубин» объявил о переходе 29-летнего защитника сборной Узбекистана в «Эстегляль».
— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?
— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играет трое узбеков — Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас все нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться обратно.
Буду рисковать. На все воля Божья. Посмотрим, как будет, — сказал Ашурматов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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