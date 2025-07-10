Воробьев о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ: «В наш футбол занесли чуму. Судьям надо выдавать по 150 грамм за вредность, болельщикам – делать прививки»

Анатолий Воробьев высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Эпидемия в российском футболе. Чумную палочку занесли. Учитывая опыт средневековья по лечению бубонной чумы, предлагаю следующее.

Носить членам исполкома РФС и правления РПЛ противочумные костюмы, стадионы опылить противочумной сывороткой, болельщикам при выдаче Fan ID делать прививки, чтобы они не обращали на все это внимание, журналистам выдавать перед матчами 100 грамм для повышения иммунитета, а судьям — по 150 за вредность», — сказал бывший генеральный секретарь РФС.

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