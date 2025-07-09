Заседание КДК по делу «Торпедо» пройдет в закрытом режиме. Пресс-конференции по его итогам не будет («РБ Спорт»)

КДК проведет заседание по ситуации с «Торпедо» в закрытом режиме.

По информации «РБ Спорт», глава КДК РФС Артур Григорьянц не будет проводить пресс-конференцию по итогам завтрашнего заседания. Это может быть связано в том числе с продолжающимся следствием по делу «Торпедо».

КДК намерен обнародовать пресс-релиз.

Сообщается, что вчера состоялось заседание спецкомиссии РФС по поводу «Торпедо», которая единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента. По словам источника, с учетом мнения комиссии, КДК, с большой долей вероятности, примет решение о наказании «Торпедо» в соответствии с Дисциплинарным регламентом, в котором для юридических лиц предусмотрены следующие виды наказаний:

– штраф в размере до 50 000 000 рублей и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати) и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.

Ранее в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо ».

Сообщалось , что «Оренбург» заменит «Торпедо», который почти наверняка исключат из лиги, в РПЛ-2025/26.