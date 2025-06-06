«Академия «Краснодара» доказала, что может растить и выпускать игроков высочайшего уровня». Бузникин о чемпионстве «быков»

Максим Бузникин высоко отозвался о работе академии «Краснодара».

— Галицкий (владелец «Краснодара» – Спортс”) 10 с лишним лет назад говорил о желании комплектовать команду только воспитанниками клуба. С тех пор он оставил эту идею?

— Вам лучше спросить у него.

— Но это возможно?

— В футболе команды, особенно претендующие на победы в чемпионате, за пять минут не делаются. А подготовить хорошего воспитанника — это еще более долгая и кропотливая работа. Академия «Краснодара» доказала, что может растить и выпускать игроков высочайшего уровня. Кто-то в итоге заиграл у нас, кто-то – в других клубах.

Но главное, что наш клуб, наши тренеры умеют работать с местными ребятами и выводить на самый высокий уровень, – сказал глава селекционной службы «Краснодара ».

В минувшем сезоне РПЛ «быки» впервые стали чемпионами России, опередив «Зенит» на одно очко.