«Академия «Краснодара» доказала, что может растить и выпускать игроков высочайшего уровня». Бузникин о чемпионстве «быков»
— Галицкий (владелец «Краснодара» – Спортс”) 10 с лишним лет назад говорил о желании комплектовать команду только воспитанниками клуба. С тех пор он оставил эту идею?
— Вам лучше спросить у него.
— Но это возможно?
— В футболе команды, особенно претендующие на победы в чемпионате, за пять минут не делаются. А подготовить хорошего воспитанника — это еще более долгая и кропотливая работа. Академия «Краснодара» доказала, что может растить и выпускать игроков высочайшего уровня. Кто-то в итоге заиграл у нас, кто-то – в других клубах.
Но главное, что наш клуб, наши тренеры умеют работать с местными ребятами и выводить на самый высокий уровень, – сказал глава селекционной службы «Краснодара».
В минувшем сезоне РПЛ «быки» впервые стали чемпионами России, опередив «Зенит» на одно очко.