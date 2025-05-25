Губернатор Краснодарского края о чемпионстве «Краснодара»: «Особенно приятно, что весомый вклад внесли воспитанники клуба»

Губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с чемпионством в Мир РПЛ.

«Сегодняшний день войдет в историю кубанского спорта. «Краснодар » в решающем матче победил «Динамо» и впервые стал чемпионом России по футболу! Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением!

Особенно приятно, что весомый вклад в итоговый результат внесли воспитанники «Краснодара». Уверен, их пример вдохновит тысячи мальчишек и девчонок, которые делают свои первые шаги в футболе.

И, конечно, поздравляю с успехом основателя футбольного клуба и академии «Краснодар» Сергея Николаевича Галицкого. Пусть кубок чемпионов России по футболу откроет путь к новым большим победам и достижениям!» – написал Вениамин Кондратьев.

Почему чемпионство «Краснодара» – особенное