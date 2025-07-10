«Реал» не выиграл ни одного турнира в 2025 году. Такое случилось впервые с 2021-го
«Реал» в 2025 году остался без трофеев.
Команда Хаби Алонсо сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Ранее в этом году «Реал» под руководством Карло Анчелотти упустил возможность выиграть Ла Лигу, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона», из ЛЧ мадридцы вылетели от «Арсенала».
В последний раз «Реал» оставался без трофеев в 2021 году.
В то же время «Мадрид» выиграл два трофея по ходу сезона: Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок в 2024-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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