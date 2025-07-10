«Реал» не выиграл ни одного турнира в 2025 году. Такое случилось впервые с 2021-го

«Реал» в 2025 году остался без трофеев.

Команда Хаби Алонсо сегодня была разгромлена «ПСЖ » (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Ранее в этом году «Реал» под руководством Карло Анчелотти упустил возможность выиграть Ла Лигу , Кубок , Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона», из ЛЧ мадридцы вылетели от «Арсенала».

В последний раз «Реал» оставался без трофеев в 2021 году.

В то же время «Мадрид» выиграл два трофея по ходу сезона: Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок в 2024-м.