«ПСЖ» забил 3 гола за 24 минуты впервые с 2018-го. «Реал» пропустил трижды так быстро впервые с 2003-го
Три гола «ПСЖ» против «Реала» обновили рекорды обоих клубов.
Парижане играют с мадридцами (3:0, перерыв) в полуфинале клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«ПСЖ» повел с разницей в три гола после 24 минут матча впервые с апреля 2018 года. Тогда парижане трижды забили за это время «Монако» в Лиге 1.
«Реал Мадрид», в свою очередь, пропускает так много голов за этот отрезок матча впервые с ноября 2003 года. В той игре «сливочным» трижды забила «Севилья» в рамках Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJean
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