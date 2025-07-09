«ПСЖ» забил 3 гола за 24 минуты впервые с 2018-го. «Реал» пропустил трижды так быстро впервые с 2003-го

Три гола «ПСЖ» против «Реала» обновили рекорды обоих клубов.

Парижане играют с мадридцами (3:0, перерыв) в полуфинале клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ » повел с разницей в три гола после 24 минут матча впервые с апреля 2018 года. Тогда парижане трижды забили за это время «Монако » в Лиге 1.

«Реал Мадрид », в свою очередь, пропускает так много голов за этот отрезок матча впервые с ноября 2003 года. В той игре «сливочным» трижды забила «Севилья » в рамках Ла Лиги .