«Реал» пропустил 84 гола за сезон и повторил свой худший результат в истории
«Реал» лишь раз в истории пропускал за сезон столько же голов, чем сейчас.
Мадридцы разгромно проиграли «ПСЖ» со счетом 0:4 в полуфинале клубного чемпионата мира.
В общей сложности в этом сезоне испанский клуб пропустил 84 гола. Столько же было только в сезоне-1998/99.
«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0! Руис сделал дубль, у Дембеле гол и ассист
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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