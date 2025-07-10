«Реал» пропустил 84 гола за сезон и повторил свой худший результат в истории

«Реал» лишь раз в истории пропускал за сезон столько же голов, чем сейчас.

Мадридцы разгромно проиграли «ПСЖ» со счетом 0:4 в полуфинале клубного чемпионата мира. В общей сложности в этом сезоне испанский клуб пропустил 84 гола. Столько же было только в сезоне-1998/99. «ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0! Руис сделал дубль, у Дембеле гол и ассист