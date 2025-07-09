«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0. На спасение мадридцев дают коэффициент 26.00
«ПСЖ» побеждает «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира (3:0, перерыв).
В первом тайме дубль в составе парижского клуба оформил Фабиан Руис. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле.
В перерыве на ничью дают коэффициент 26.00, на победу «Реала» – 54.00. За 1.02 можно поставить на то, что «ПСЖ» удержит победу.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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