«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0. На спасение мадридцев дают коэффициент 26.00

«ПСЖ» побеждает «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира (3:0, перерыв).

В первом тайме дубль в составе парижского клуба оформил Фабиан Руис. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле.

В перерыве на ничью дают коэффициент 26.00, на победу «Реала» – 54.00. За 1.02 можно поставить на то, что «ПСЖ» удержит победу.

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