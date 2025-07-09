«Зенит» прекрасно показал бы себя в Лиге конференций. Отличный уровень». Вингер «Сьона» Лукембила о петербуржцах

Полузащитник «Сьона» заявил, что «Зенит» был бы успешен в Лиге конференций.

Сегодня петербуржцы разгромили швейцарский клуб (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

– Для нас это очень хороший опыт. Команда такого уровня показывает, на какой мы шкале футбольной силы. Воспринимаем игру как ценный игровой опыт.

– Кого бы вы выделили из «Зенита»?

– Кого‑то конкретно выделить не смогу. Вижу, что есть определенное количество европейских игроков.

– Что скажете об атмосфере «Газпром Арены»?

– Топовый для нас матч, отличный стадион, прекрасная атмосфера. Нам все очень понравилось. Видно, что здесь футбол любят и играть в него умеют.

– Известно, что министерство спорта Швейцарии было против этого матча. Как вы к этому отнеслись?

– Нет, я лично ничего подобного не слышал. Мы сотрудники клуба. Какое решение принимает клуб, мы так и делаем. Люди занимаются политикой, пусть этим и занимаются. Мы здесь играем в футбол.

– Как оцените «Зенит» с точки зрения европейского футбола? В каком турнире он мог бы конкурировать?

– Легко в Лиге конференций. Отличный уровень. «Зенит» бы прекрасно себя там показал, – заявил Жозиас Лукембила.