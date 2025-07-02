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Президент «Сьона» о «Зените»: «Товарищеский матч – моя инициатива. Никто не сможет его сорвать»

Президент «Сьона» заявил, что не позволит отменить матч с «Зенитом».

Товарищеская игра должна состояться 9 июля в Санкт-Петербурге в рамках летней Winline Суперсерии. Сообщалось, что швейцарский клуб получит за матч 320 тысяч евро.

Швейцарский футбольный союз (SFV) советовал «Сьону» отказаться от игры в России.

– В швейцарских СМИ ходит информация, что вы нарушили все принципы и едете на матч с «Зенитом» только из-за денег. Что думаете об этом?

– Это неправда. Никто не сможет сорвать матч с «Зенитом» в России, потому что это неофициальное мероприятие.

Скажу больше: этот товарищеский матч – моя инициатива, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.

«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
товарищеские матчи (клубы)
logoСьон
Кристиан Константин
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Швейцария
logoЗенит
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