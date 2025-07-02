Президент «Сьона» заявил, что не позволит отменить матч с «Зенитом».

Товарищеская игра должна состояться 9 июля в Санкт-Петербурге в рамках летней Winline Суперсерии. Сообщалось , что швейцарский клуб получит за матч 320 тысяч евро.

Швейцарский футбольный союз (SFV) советовал «Сьону» отказаться от игры в России.

– В швейцарских СМИ ходит информация, что вы нарушили все принципы и едете на матч с «Зенитом» только из-за денег. Что думаете об этом?

– Это неправда. Никто не сможет сорвать матч с «Зенитом » в России, потому что это неофициальное мероприятие.

Скажу больше: этот товарищеский матч – моя инициатива, – сказал президент «Сьона » Кристиан Константин .

«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии